لبنان

بعد إحباط تهريب كمية من المحروقات في عكار...هذا ما فعلته "أمن الدولة"

Lebanon 24
04-05-2021 | 19:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه بعدما تمكنت مخابرات الجيش في عكار من إحباط عملية تهريب كمية من المحروقات، باشرت المديرية العامة لأمن الدولة في عكار وفي خطوة هي الأولى من نوعها ببيعها للمواطنين بالسعر الرسمي بناء لإشارة النيابة العامة المالية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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