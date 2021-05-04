الحريري استقبل دريان...وهذا ما تم التباحث به

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غروب اليوم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيت الوسط واستبقاه إلى مائدة إفطار تخللها أحاديث عن مجمل التطورات والأوضاع العامة.