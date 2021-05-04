لبنان

الحريري استقبل دريان...وهذا ما تم التباحث به

Lebanon 24
04-05-2021 | 19:48
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استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غروب اليوم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيت الوسط واستبقاه إلى مائدة إفطار تخللها أحاديث عن مجمل التطورات والأوضاع العامة.
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سعد الحريري

عبد اللطيف دريان

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