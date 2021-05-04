توثيق عملية تهريب للمحروقات إلى سوريا خلال النهار.. صورة تفضح كل شيء

في وقتٍ يتواصل فيه الحديث عن "البطاقة التمويلية" ذات التكلفة الباهظة، ووسط الحديث عن توجه جدي لرفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية، تتواصل عمليات التهريب عبر الحدود من لبنان إلى سوريا وذلك في وضح النهار ومن دون أي رادع.

وآخر فصول تلك العمليات تمثل في قيام "فانات" مجهزة بخزانات، بنقل المحروقات إلى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية، وقد حصل "لبنان24" على صورة توثق هذه العملية بشكل واضح.

ووفقاً لمصادر "لبنان24"، فإن الطريق التي سلكتها تلك الفانات خلال النهار هي في جرود النقرة والتي تفصل بين جرود عكار والهرمل، كما أن الطريق أيضاً تابعة لبلدات بيت يونس وفنيدق وبيت أيوب.