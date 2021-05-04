في دير عمار...بدأ الأمر بتلاسن وانتهى بدخول المستشفى

سجل تلاسن بين عدد من الشبان في بلدة ديرعمار وقد تطوّر إلى إشكال وتضارب بالأيدي مما أدى إلى إصابة شخص بطعن سكين وتم نقله إلى مستشفى المنية الحكومي لتلقي العلاج اللازم.



وقد حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة لمعرفة أسباب الإشكال.