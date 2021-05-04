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لبنان
وصول ذخيرة من زنار العذراء مريم الى المطرانية الكلدانية في بعبدا
Lebanon 24
04-05-2021
|
13:56
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استقبلت كاتدرائية الملاك رافائيل الكلدانية في بعبدا - برازيليا جزءاً من زنار العذراء مريم الذي أحاط بجسدها الطاهر، لمناسبة بدء الشهر المريمي.
وكانت الذخيرة المقدسة وصلت الى المطرانية واستقبلها راعي الكنيسة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي.
وبعد تلاوة المسبحة الوردي، احتفل بالقداس المونسنيور رافائيل طرابلسي يعاونه الآباء جوزف رفول، داوود ابي الحسن وفادي بولس.
بعد التلاوة الإنجيلية، ألقى مطران جبل لبنان للسريان الأرثوذكس المتروبوليت مار ثيوفيلوس جورج صليبا كلمة تحدثت عن معاني المناسبة وتاريخ الزنار الشريف، داعيا "العذراء إلى أن تحمي بلادنا وشعبنا من وباء كورونا الفتاك، وتسكب على وطننا نعم الشفاء بقوة زنارها الكريم وشفاعتها لدى ابنها الوحيد ربنا يسوع المسيح".
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