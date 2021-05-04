لبنان

خرق بحري إسرائيلي قبالة رأس الناقورة

Lebanon 24
04-05-2021 | 22:21
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 4/5/2021 الساعة 2.42، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 166 مترا ولأربعة دقائق.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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