القاضية عون ترد على الـ"mtv": "تحريف في الوقائع"

أصدرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون توضيحًا جاء فيه: "ورد في نشرة أخبار الـ mtv تقرير مزعوم ومفبرك عن استجواب الخبراء في موضوع التحقيق في قضية الصراف مكتف، إذ فضلًا عن قيام هذه المحطة بخرق مبدأ سرية التحقيق، فإن التقرير المزعوم هو محض اختلاق وتحريف في الوقائع".وأضاف بيان القاضية عون: "أن الخبراء الذين عينتهم هم إدي عازار وجوزف خوري ودافيد سلوم. ولم يكن للمدعوين بيار دواليبي وفيكتور صوما اي تدخل في عمل الخبراء المذكورين الذين قاموا بعملهم تحت إشرافي الدائم. وانا لم أطلب ولا يمكن أن اطلب من أي أحد خلع أي باب إنما كنت في انتظار فتح باب الشركة من قبل الحدادين بعد منع القاضي عويدات للقوى الأمنية من مؤازرتي في مهمتي القضائية، وبعد منعي من استكمال التحقيق والدخول إلى مكاتب الشركة من قبل المسؤولين عنها ومحاميها".وختمت عون: "إني أحتفظ لهذه الجهة بكافة حقوقي بمداعاة المحطة المذكورة بجرائم القدح والذم والتشهير بسمعتي كقاض".