سليم سعادة: لا للموافقة على أي تمديد لعمل المقالع في الكورة

أكد النائب سليم سعادة، في بيان، رفضه وجود مقالع في الكورة، وجاء في البيان: "في هذه الايام، تقوم شركات الاسمنت بمحاولات حثيثة لتجديد العمل في مقالعها، من خلال تمديد المهل الادارية المخالفة أصلا للقوانين المرعية الإجراء مدة ستة أشهر جديدة، بعدما استفادت من تمديد اداري لشهر واحد".وأضاف البيان: "التزاما مني كنائب عن أهلي في الكورة، أؤكد موقفي المبدئي والثابت والمعروف في الحفاظ على تراب الكورة، والرافض كليا لوجود هذه المقالع في أراضيها، حفاظا على حياة الأهالي وصحتهم كما وسلامة بيئتهم".وطالب سعادة "المسؤولين المعنيين في الحكومة، بعدم الموافقة على أي تمديد للمهل، وفتح باب استيراد الإسمنت ليصبح متوافرا في الأسواق المحلية".