لبنان

سليم سعادة: لا للموافقة على أي تمديد لعمل المقالع في الكورة

Lebanon 24
04-05-2021 | 16:24
A-
A+
Doc-P-819563-637557676335722120.jpeg
Doc-P-819563-637557676335722120.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد النائب سليم سعادة، في بيان، رفضه وجود مقالع في الكورة، وجاء في البيان: "في هذه الايام، تقوم شركات الاسمنت بمحاولات حثيثة لتجديد العمل في مقالعها، من خلال تمديد المهل الادارية المخالفة أصلا للقوانين المرعية الإجراء مدة ستة أشهر جديدة، بعدما استفادت من تمديد اداري لشهر واحد".

وأضاف البيان: "التزاما مني كنائب عن أهلي في الكورة، أؤكد موقفي المبدئي والثابت والمعروف في الحفاظ على تراب الكورة، والرافض كليا لوجود هذه المقالع في أراضيها، حفاظا على حياة الأهالي وصحتهم كما وسلامة بيئتهم".

وطالب سعادة "المسؤولين المعنيين في الحكومة، بعدم الموافقة على أي تمديد للمهل، وفتح باب استيراد الإسمنت ليصبح متوافرا في الأسواق المحلية".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:58 | 2021-05-04
18:45 | 2021-05-04
18:29 | 2021-05-04
18:18 | 2021-05-04
18:03 | 2021-05-04
17:47 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website