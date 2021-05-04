لبنان

عدم ارتياح

Lebanon 24
04-05-2021 | 17:03
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ينقل مطلعون عدم ارتياح عاصمة غربية من المعطيات التي توفرت لديها حول أسباب تفشيل لقاء كان مخطط له بين قطبين فيها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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