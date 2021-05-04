لبنان

العام الدراسي في مأزق

Lebanon 24
04-05-2021 | 17:07
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تواجه عملية إنهاء العام الدراسي المدرسي والجامعي أكثر من مأزق، لجهة الترفيع، وسداد الأقساط، والقبول في الجامعات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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