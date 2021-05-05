لبنان

غموض يلف نتائج المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية

Lebanon 24
05-05-2021 | 00:25
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت أوساط سياسية أن "الوفد اللبناني ذهب إلى مفاوضات الأمس على أساس عدم تقديم تنازل حيال المطالب المبدئية وفي مقدمتها مراعاة إجراء الترسيم على أساس الخط "29، مشيرة إلى أن "هذه الاشتراطات لا يمكن القول إنها نهائية".

وأوضحت الأوساط عبر "العرب" أنه "من الصعب انتزاع تنازل بهذا الحجم من إسرائيل التي كانت بدأت عمليات التنقيب، فضلا عن أن تراجع عون عن توقيع مرسوم توسيع المنطقة الخالصة سيقرأه الطرف المقابل على أنه نقطة ضعف ستجر معها تنازلات أخرى، وبالتالي سيتشدد أكثر في موقفه".
المصدر: العرب اللندنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:58 | 2021-05-04
18:45 | 2021-05-04
18:29 | 2021-05-04
18:18 | 2021-05-04
18:03 | 2021-05-04
17:47 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website