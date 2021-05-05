غموض يلف نتائج المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية

ذكرت أوساط سياسية أن "الوفد اللبناني ذهب إلى مفاوضات الأمس على أساس عدم تقديم تنازل حيال المطالب المبدئية وفي مقدمتها مراعاة إجراء الترسيم على أساس الخط "29، مشيرة إلى أن "هذه الاشتراطات لا يمكن القول إنها نهائية".وأوضحت الأوساط عبر "العرب" أنه "من الصعب انتزاع تنازل بهذا الحجم من إسرائيل التي كانت بدأت عمليات التنقيب، فضلا عن أن تراجع عون عن توقيع مرسوم توسيع المنطقة الخالصة سيقرأه الطرف المقابل على أنه نقطة ضعف ستجر معها تنازلات أخرى، وبالتالي سيتشدد أكثر في موقفه".