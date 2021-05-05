لبنان

المبادرة الفرنسية مدخل التأليف الأساسي

Lebanon 24
05-05-2021 | 00:35
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قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه "لا يمكن البناء منذ الآن على زيارة وزير الخارجية الفرنسية إلى بيروت ولفتت إلى أن الوزير الفرنسي قد لا يحمل مبادرة جديدة في جعبته إنما رسالة حض على الإسراع في تأليف الحكومة من دون إغفال أنه قد يُسأل عن موضوع العقوبات الأوروبية".

وأكدت أن "المبادرة الفرنسية لا تزال هي المدخل الأساسي في موضوع التأليف".
وأوضحت أنه "سيستمع ممن يلتقيهم عن حقيقة التعثر الحاصل في هذا الملف ولم تستبعد أن يعيد التأكيد على مواقفه السابقة من التعطيل والدعوة بالتالي إلى إنقاذ البلد".
المصدر: اللواء
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