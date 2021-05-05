الحريري لم يلوّح بالاعتذار

افادت أوساط مراقبة عبر "اللواء" أن "الكلام الذي يكثر عن اعتذار رئيس الحكومة المكلف عن التكليف هدفه الضغط وحتى الساعة الرئيس المكلف لم يُشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد".