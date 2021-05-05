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لبنان
الحريري لم يلوّح بالاعتذار
Lebanon 24
05-05-2021
|
00:47
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افادت أوساط مراقبة عبر "اللواء" أن "الكلام الذي يكثر عن اعتذار رئيس الحكومة المكلف عن التكليف هدفه الضغط وحتى الساعة الرئيس المكلف لم يُشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد".
المصدر:
اللواء
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