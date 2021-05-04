مهمة لودريان اليوم: محاولة أخيرة قبل فوات الأوان

ذكرت مصادر متابعة لزيارة لودريان عبر "اللواء" انه "يرجى ان يحقق لو دريان خرقاً في الجدار الحكومي، وربما ينجح فيعقد لقاءً بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. واذا فشل في تحقيق اي خرق تكون هذه نهاية المبادرة الفرنسية ودخول لبنان في نفق مظلم طويل، بحيث لا دعم ولامساعدات".