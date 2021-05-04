علوش لـ"اللواء": فكرة اعتذار الحريري واردة

قال نائب رئيس تيار "المستقبل" الدكتور مصطفى علوش لـ "اللواء" ان "لا قرار بعد بمعنى الكلمة بإعتذار الحريري، لكن الفكرة واردة اذا اراد البعض تحميله بنفس قدر تحميل جبران باسيل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكمة، ساعتها لن يقبل وقد يعتذر اذا شعر ان الفرنسيين او سواهم يحمّلونه المسؤولية".وأوضح علوش انه "بعد الكلام عن إحتمال اعتذار الحريري، ورد الكثير من الاتصالات من لبنان ومن خارجه للتأكد من صحة وجود مثل هذا التوجّه، وظهر ان اكثرية المتصلين ضد اعتذار الحريري".