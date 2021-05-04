25
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
احتمالات ضئيلة لإنعاش المبادرة الفرنسية
Lebanon 24
04-05-2021
|
19:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتحضر القوى السياسية المحلية، الى الزيارة المفصلية، التي يقوم بها رئيس الديبلوماسية الفرنسية، موفدا من قبل ماكرون، بمهمة محددة الا وهي انقاذ ما يمكن من هذه المبادرة، التي تعتقد بعض الأوساط السياسية الفاعلة انها لفظت انفاسها الأخيرة، وإلا توجيه الانذارات الحاسمة للمعرقلين، سواء كان بحظر السفر الى فرنسا او بحجز اموالهم الموجودة في مصارف فرنسا ومصارف الدول المؤيدة لهذا التوجه.
وهنا تعتقد أوساط جازمة عبر "الأنباء" بأن "ثمة تنسيقا اميركيا- روسيا على مستوى المنطقة، من الصعب اختراقه من اي طرف ثالث الا بالتفاهم المسبق، وظاهر الأمور ان ارتباك الموقف السياسي للرئيس ماكرون، على مستوى الداخل الفرنسي، وسط اقتراب انتخاباته الرئاسية للدورة الثانية، أضعف مبادرته في لبنان، الأمر الذي ارتد سلبا على الرئيس المكلف سعد الحريري، المتمسك برهانه على مبادرة ماكرون، مهما كانت الظروف، لاعتقاده بأنها المفتاح السحري لمختلف الأبواب المغلقة".
وتأتي هذه الاستحقاقات، والبلد ليس في أفضل حال، بشهادة أهل بيت الحكم الأقربين، فالنائب سليم عون، عضو كتلة "لبنان القوي" الذي غرد بالأمس قائلا: لن يمر الأضحى هذه السنة دون أضاحي سياسية، وقد تكون ذاكرة هذا النائب قد خانته، حيث تحدث عن عيد الأضحى، بينما المقبل هو عيد الفطر، وربما يكون قصد عيد الأضحى بعينه، وهو الآتي بعد شهرين ونيف، المهم ان هناك أضاحي سياسية في هذه المرحلة.
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
Lebanon 24
هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
14:05 | 2021-05-04
04/05/2021 02:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال والدة ناصيف زيتون الأوروبي يُحدث ضجة على مواقع التواصل.. تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
جمال والدة ناصيف زيتون الأوروبي يُحدث ضجة على مواقع التواصل.. تعرفوا إليها (صورة)
03:30 | 2021-05-04
04/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حالة واحدة ستؤدي إلى انقطاع الكهرباء بالكامل
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حالة واحدة ستؤدي إلى انقطاع الكهرباء بالكامل
14:53 | 2021-05-04
04/05/2021 02:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام عن طيران الشرق الأوسط.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
بيان هام عن طيران الشرق الأوسط.. اليكم التفاصيل
07:13 | 2021-05-04
04/05/2021 07:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة إدارية بالاقفال بمناسبة عيدي الفطر والمقاومة والتحرير
Lebanon 24
مذكرة إدارية بالاقفال بمناسبة عيدي الفطر والمقاومة والتحرير
12:26 | 2021-05-04
04/05/2021 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2021-05-05
أزمة المحروقات تتفاقم في عكار
02:00 | 2021-05-05
إقرأوا ما بين سطور كلام رئيس الجمهورية
01:45 | 2021-05-05
هذا ما سيجري بين الحازمية والفياضية واليرزة
01:30 | 2021-05-05
قرار أساسي سيتخذه مصرف لبنان اليوم.. ما هو؟
01:28 | 2021-05-05
فيديو من زمن الحرب الأهلية.. مجلس الوزراء في بكفيا بحضور الجميّل وعون!
01:15 | 2021-05-05
هذا ما لن يسمح به لودريان
فيديو
ضربة إسرائيلية استهدفت ليلا مواقع في اللاذقية وحماة.. وأوقعت قتلى وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية استهدفت ليلا مواقع في اللاذقية وحماة.. وأوقعت قتلى وجرحى (فيديو)
23:08 | 2021-05-04
05/05/2021 09:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كتبها وسجلها قبل 4 آب... أغنية بصوت شهيد المرفأ الياس الخوري (فيديو)
Lebanon 24
كتبها وسجلها قبل 4 آب... أغنية بصوت شهيد المرفأ الياس الخوري (فيديو)
10:51 | 2021-05-04
05/05/2021 09:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب هذا المشهد.. حلقة معتصم النهار مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهدة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب هذا المشهد.. حلقة معتصم النهار مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهدة (فيديو)
08:00 | 2021-05-04
05/05/2021 09:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact