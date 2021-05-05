لبنان

صرخة مزارعي البطاطا

Lebanon 24
05-05-2021 | 01:33
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بدأت ترتفع اصوات مزارعي البطاطا في عكار خشية كساد الموسم في ظل اغلاق الاسواق الخليجية للتصدير والتخوف من فتح الاسواق لاستيراد البطاطا المصرية.
المصدر: نداء الوطن
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البطاطا

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