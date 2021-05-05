لبنان

قلق في الوزارات

Lebanon 24
05-05-2021 | 04:35
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تسود حالة قلق في بعض الوزارات في ظل الخشية من التدقيق في ملفات استيراد السلع المدعومة وما تتضمنه من شوائب وتلاعب بالكميات والاسعار.
المصدر: نداء الوطن
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