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لبنان
قلق في الوزارات
Lebanon 24
05-05-2021
|
04:35
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تسود حالة قلق في بعض الوزارات في ظل الخشية من التدقيق في ملفات استيراد السلع المدعومة وما تتضمنه من شوائب وتلاعب بالكميات والاسعار.
المصدر: نداء الوطن
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