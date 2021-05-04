لبنان

الحريري أمام 4 خيارات

Lebanon 24
04-05-2021 | 23:15
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بعدما لاحظ وجود "تحولات اقليمية ستبدّل في صورة المنطقة جذرياً وتُدخل لبنان بالتالي في مرحلة مفصلية"، رأى الوزير والنائب السابق الدكتور أحمد فتفت عبر "نداء الوطن" أن الرئيس المكلف سعد الحريري "سيجد نفسه امام اربعة خيارات لا غير" وعدّدها كالتالي:

"الخيار الاول، إما ان يعتذر ويصارح الناس بحقيقة الاوضاع ويضع بالتالي كل طرف امام مسؤولياته.

الخيار الثاني، إما ان يستمر في الوضع القائم والمعقّد بفعل استمرار العراقيل، وقد بدأت الاصوات تعلو في محاولة لتحميله مسؤولية فشل التأليف علماً انه لا يتحمّلها.

الخيار الثالث، إما أن يؤلف حكومة كما يشتهون وهي حكومة مرفوضة دولياً وعربياً ومصيرها سيكون الفشل حتماً.

ـ أما الخيار الرابع، وهو خيار مستحيل، فيتمثل في أن يؤلف حكومة مهمة تضم اختصاصيين مستقلين بعد ان يوافقوا على اطلاق يده في تأليفها، علماً انه لو تحقق هذا الخيار فلن يسمحوا له بالعمل، بل سيزرعون امامه كل العراقيل الممكنة لتفشيله وعدم التمكّن من انجاز مهمته".

وأكد فتفت لـ"نداء الوطن" أن خطوة اعتذار الحريري، اذا حصلت، لن تشكل انتصاراً للرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل لوقت طويل، بل سيكون انتصاراً موقتاً فقط، لان استحقاقات البلد كبيرة وضخمة جداً"، متسائلاً: "هل سيكون عون قادراً على معالجتها"؟ وقال: "لقد جربناه ورأينا الى اين اوصلتنا حكومته".
المصدر: نداء الوطن
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