لبنان

وزير الداخلية: لا نبرئ احدا في قضية الرمان الملغوم

Lebanon 24
04-05-2021 | 23:33
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قال وزير الداخلية محمد فهمي في حديث الى "الديار": التحقيقات لا تزال جارية في قضية شحنة الرمان الملغومة بالمخدرات الى السعودية ، وقد تم توقيف اثنين واعترفا بفعلتهما مشددا على ان التحقيق لا يزال مستمرا لتوقيف كافة المتورطين.

 

عن الاتهامات التي يسوقها البعض بحق حزب الله بأنه متورط بشحنة الرمان الملغومة وعما اذا كانت التحقيقات قد اظهرت الخيط الابيض من الاسود؟ على هذا السؤال يرد فهمي بجزم معلنا انه بغض النظر عن أي مناخ سياسي أو أي اعتبار سياسي سواء كانت التهمة صحيحة أم لا، فإن التحقيقات لا تزال جارية ولا يمكننا ان نتهم او نبرئ احدا، مؤكدا ان الدولة اللبنانية ستقوم بكافة الاجراءات القانونية استنادا الى نتائج التحقيق.

 

اضاف: المملكة لم تترك لبنان في أحلك الظروف، واليوم نحن نمر بوضع اقتصادي سيء جدا بات يهدد الكيان اللبناني، ولقد سبق وقلنا ان الاستجداء لا ينفع فما علينا القيام به هو تحصين انفسنا والقيام بخطوات ملموسة تعيد الثقة بدولتنا ومؤسساتنا.

المصدر: الديار
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