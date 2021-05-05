لبنان

هذا ما سيجري بين الحازمية والفياضية واليرزة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2021 | 01:45
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ستشهد مناطق الحازمية، الفياضية، واليرزة صباح الخميس  20 ايار الجاري تظاهرات وزحفا بشريا يُقدر بحوالي 50 ألف مواطن سوري سوف يصلون سيراً على الأقدام الى نقطة السفارة السورية للمشاركة بالإنتخابات الرئاسية .

 

وقال مصدر أمني لـ" لبنان 24" ان غالبية  هذه الحشود تم التواصل معها من قِبل "مفاتيح إنتخابية" موالية للرئيس بشار الأسد، وستأتي من مناطق مختلفة في البقاع ، بعلبك الهرمل، الشمال، طرابلس وعكار، والجنوب .

 

وقال: هذه المجموعات سوف تشكل إزدحاماً كبيراً للسير كما حصل في العام 2014، حين توقف السير من مستديرة الصياد الى منعطفات عاريا لساعاتٍ طويلة .

 

يذكر ان سوريا حددت موعد اقتراع السوريين في الخارج يوم الخميس 20 ايار بين السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء حسب التوقيت المحلي وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الاربعاء 26 ايار.

 

 

المصدر: لبنان 24

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