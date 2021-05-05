لبنان

لبناني على لائحة الشباب العشرة الأكثر تميّزًا في العالم

Lebanon 24
05-05-2021 | 14:03
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رُشّح الطالب فرنسيسكو باخوس من كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية للمشاركة في مسابقة الشباب العشرة الأكثر تميّزًا في لبنان ثم في العالم لعام 2021 (The Ten Outstanding Young Persons of the World (TOYP)) وهو برنامج تُطلقه الغرفة الفنيّة الدولية في لبنان والعالم (JCI-Junior Chamber International) لتكريم الشباب القادة والاستثنائيين الذين حققوا تغييرًا إيجابيًّا في مجتمعهم.

 

وتمّ اختيار الطالب باخوس، الذي يتابع دراسة سنة ثالثة في اختصاص التسويق، للمشاركة عن فئة الإنجازات في الاقتصاد والإدارة وريادة الأعمال وهي المجالات التي كانت ضمن نشاطاته وأعماله المتنوعة مع مركز المهن والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة اللبنانية (Centre MINE)

 

وسيخضع ملف باخوس للتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة ستختار خلال فترة شهر الشباب الأكثر تميّزًا على مستوى لبنان، على أن تقرر لجنة دولية من سيتأهل منهم إلى المنافسات الدولية المقرر تنظيمها في جنوب أفريقيا - تشرين الثاني 2021.

 

يُذكر أن باخوس هو طالب – رائد أعمال وعضو في برنامج تطوير ريادة الأعمال لدى الطلاب في لبنان (DEEL) التابع للوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، كما أنه ممثل مسابقة (Hult Prize) في الحرم الجامعي مؤسس مشروعَي (PlastEco co) و (365 Movies Lebanon)
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