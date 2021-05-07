إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره حول آخر مستجدات فيروس كورونا /Covid-19- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:Pfizer: 168AstraZeneca: 397- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 430 فحصاً- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 82- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 13- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1134 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39- حالات وفاة: 2".