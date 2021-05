السفير طراف: أوروبا حريصة على تجديد الشراكة مع لبنان

جدّد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف، التزام أوروبا وحرصها على على تجديد الشراكة مع لبنان، معرباً عن تمنيّاته بـ"التنسيق والتواصل مع شريك لبناني قوي ومسؤول، لإخراج لبنان من أزمته الحاليّة".

وقال طراف في فيديو نشره على حسابه على "تويتر"، لمناسبة يوم أوروبا 2021: "اليوم هو يوم أوروبا، نحيي اليوم ذكرى تأسيس الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 70 سنة. أريد، في هذه المناسبة، تأكيد إلتزامنا وحرصنا على تجديد وتحفيز شراكتنا مع لبنان".

وأضاف: "لذلك، نتمنى التنسيق والتواصل مع شريك لبناني قوي، شريك مُستعد وقادر على إتخاذ القرارات الصعبة لإخراج لبنان من أزمته الحاليّة. نحن مستعدون للقيام بدورنا".

وختم: "أتمنى لجميع زملائي الأوروبيين وجميع أصدقاء المشروع الأوروبي يوم أوروبا سعيد".

Happy #EuropeDay to my fellow Europeans and friends of 🇪🇺 in 🇱🇧. Today, I reiterate our commitment and keenness to renew our partnership with #Lebanon. For this, we wish for a strong and accountable partner on the Lebanese side, to bring the country out of its current crisis. pic.twitter.com/agAW7pWyoV