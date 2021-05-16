لبنان

سفيرة سابقة تروي ما حصل معها في السوق الحرة: هكذا يسعرّون الدولار

Lebanon 24
16-05-2021 | 08:50
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أعربت السفيرة اللبنانية السابقة ترايسي شمعون عن استيائها لما يجري في المطار، راوية ما حصل معها في السوق الحرة.

وفي التفاصيل أنّ شمعون كشفت بتغريد أنّ السوق الحرة في المطار لا تقبل التعامل إلاّ الدولار الأميركي. وكتبت شمعون تقول إنّهم طلبوا منها الدفع حسب سعر صرف الدولار في السوق الموازية المحدد بـ12 ألف ليرة وذلك لدى سؤالهم عن إمكانية دفعها الدفع بالعملة الوطنية. 

At the Rafic Hariri Airport buying Duty Free and they only accept Dollars! I asked them what is the exchange rate if I wanted to pay in Lebanese and the gave me the BLACK MARKET exchange rate of 12,000LL!

At the National Airport!
No Regulation. No Oversight.#LebanonFailedState

يُذكر أنّ سعر صرف الدولار سجل سعر تراجعاً طفيفاً في السوق الموازية مساء أمس، إذ تراوح بين 12675 ليرة لبنانية للمبيع و 12725 ليرة لبنانية للشراء.

وكان سعر الدولار تراوح عصر أمس السبت بين 12725 ليرة لبنانية و 12775 ليرة لبنانية. 

 
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