لبنان

اللبنانييون منقسمون... وعلى "تويتر" ايضا

Lebanon 24
19-05-2021 | 08:00
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بعد التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية والمغتربين السابق شربل وهبه بحق المملكة العربية السعودية ودول الخليح، وبعد اعفائه عن ممارسة مهام تصريف الاعمال، انقسم اللبنانيون كعادتهم بين مؤيد و معارض.

واللافت ان الانقسام ظهر بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما عبر "تويتر"، اذ ظهر "هاشتاغان" الاول يحمل عنوان "#شربلوهبه" ومن خلاله يقوم المغرّدون بالهجوم على الوزير السابق، والثاني يحمل عنوان "#شربلوهبه_يمثلني" وهو لكتابة التغريدات الموافقة على تصرف الوزير وهبه.

 وفي التالي مجموعة من التغريدات:

 

Saudis are proud of their heritage 🇸🇦🇸🇦👇🏽👇🏽💪🏽 @TheSaudi_post. #انا_بدوي #شربل_وهبي pic.twitter.com/3ISJOm1tWq

Charbel Wehbe said that the gulf countries funded #isis and other #Terrorists entities that assaulted our land and raped our women. He firmly refused to allow the other opponent to insult President @General_Aoun. Mr. Charbel resembles patriotism   andliberty. #شربل_وهبة_يمثلني pic.twitter.com/4xkbYo6SQP

Watch and learn Mr Sharbal! 😂🇸🇦🇸🇦👇🏽👇🏽#شربل_وهبي #ترحيل_اللبنانيين_مطلب pic.twitter.com/oiL2xlfoqR

 

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