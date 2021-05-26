إدارة المناقصات: لهذا تم إلغاء المناقصة

صدر عن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان الآتي: "تم إلغاء مناقصة شراء أدوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة، التي كانت مقررة غدا الخميس، بسبب الإضراب وتعذر الحصول على المستندات من قبل بعض العارضين، بناء على كتاب من وزير الصحة، على أن يصار الى تحديد موعد جديد يعلن عنه لاحقا".