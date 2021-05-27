مشيخة العقل؟

لا يزال استحقاق مشيخة عقل الموحّدين الدروز غير محسوم مع قرب انتهاء فترة تولّي شيخ العقل الحالي، على أن تحسم الإتصالات الدرزية الدرزية في إطار ترتيب البيت الداخلي.