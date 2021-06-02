لبنان

معرض صور لمركز العزم الثقافي.

Lebanon 24
02-06-2021 | 08:52
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تحت عنوان  "dans le port de Tripoli " نظم مركز العزم الثقافيّ بالتعاون مع المركز الثقافيّ الفرنسيّ معرضًا فنيًا  للفنان الفرنسي اوليفيي غارو  وتضمن هذا المعرض صورًا  معبرة عن مدينة طرابلس بشكل عام و مدينة الميناء بشكل خاص و تجسد حياة أهالي المدينة و معاناتهم و كلّ تفاصيل حياتهم وذلك في قاعة المعارض  في بيت الفن  .

مدير المركز الثقافيّ الفرنسيّ في طرابلس إيمانويل خوري أوضح  على هامش  المعرض أنّه ياتي في سياق تسليط الضوء على مدينة الميناء وإبراز   الجانب الإيجابيّ منها مع حرص  المركز على تنشيط الحركة الثقافيّة مع المجتمع المدنيّ والمؤسسات المحليّة. 
 
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