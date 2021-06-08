لبنان

دعاوى قضائية

Lebanon 24
08-06-2021 | 17:02
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تستعد مجموعات ناشطة، في أوروبا إلى تقديم دعاوى قضائية بمواضيع مالية، تتناول شخصيات تناوبت على السلطة المالية في السنوات الماضية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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