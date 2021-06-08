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لبنان
بدائل تلوح في الأفق
Lebanon 24
08-06-2021
|
17:05
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بدأت طلائع البدائل تلوح في الأفق، إذا بقي الجو قاتماً حتى بعد غدٍ الجمعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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