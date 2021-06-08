لبنان

أوكار مافيات الدواء والدولار

Lebanon 24
08-06-2021 | 17:11
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ترددت معلومات عن أن أوكار مافيات الدواء والدولار، والمواد الغذائية موجودة في بعض احياء الضواحي، والمعنيون على علم بها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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