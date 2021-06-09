لبنان

باسيل يقطع الطريق أمام أيّ طرح مقبول لحلحلة الأزمة

Lebanon 24
09-06-2021 | 00:22
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أشارت مصادر سياسية ان "ملف تشكيل الحكومة متوقف عند الشروط والمطالب التي طرحها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مواجهة مبادرة الرئيس نبيه بري ولم يتم تحقيق اي تقدم ايجابي باتجاه عملية التشكيل".

وقالت عبر "اللواء" ان "اكثر من لقاء عقده ممثلا الرئيس بري وحزب الله مع باسيل ولم يتم خلالها تحقيق اي تقدم،وكان الاخير كلما تم تذليل عقدة يطرح شرطا جديدا.وهكذا استمرت الاتصالات والمشاورات تدور في حلقة مفرغة ومن دون تحقيق اي تقدم ايجابي".

واعتبرت انه "تبين بوضوح ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يقطع الطريق امام اي طرح مقبول لحلحلة الازمة، تحاشيا لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، مايؤشر بوضوح الى عدم وجود رغبة لدى رئاسة الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعدالحريري مهما تردت الأوضاع  التي اصبحت عليه، وهذا الامرأصبح واضحا".
المصدر: اللواء
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