لبنان

إتصالات حكومية دون نتائج ملموسة

Lebanon 24
09-06-2021 | 00:29
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أوضحت مصادر متابعة للملف الحكومي لـ"اللواء" ان "هناك حركة متجددة في الملف الحكومي لكن النتائج لن تتظهر قبل بعض المفاوضات على العقبات الأساسية ولا سيما تعيين وزيرين مسيحيين فضلا عن بعض الضمانات المطلوبة".

وقالت عبر "اللواء" أن "ليس هناك من معطيات جديدة إنّما اتّصالات تأخذ مجراها ضمن مهلة ليست محددة إنّما في الوقت نفسه غير مفتوحة".
المصدر: اللواء
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