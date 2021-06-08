حكومة دياب قد تُشرف على الانتخابات المقبلة

يبدو أن الفريق الرئاسي يبذل الجهد بحثا عن رئيس آخر ملائم لتشكيل الحكومة حال اعتذار الحريري، وكان النائب فيصل كرامي آخر زوار بعبدا، منذ بضعة أيام، لكن المصادر المتابعة رجّحت لـ "الأنباء" الكويتية، أن تشرف حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب على الانتخابات التشريعية المقبلة!!