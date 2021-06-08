لبنان

نصر الله يرفض إجراء انتخابات مبكّرة

Lebanon 24
08-06-2021 | 20:11
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رأى مراقبون عبر "العرب" أن "تشدّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في رفض إجراء انتخابات مبكرة يعود بالأساس إلى إدراكه بتراجع شعبية حزبه جراء الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه اللبنانيون والذي يتحمل الحزب الجزء الأكبر منه سواء في علاقة بتفشي الفساد من تهريب إلى الجارة سوريا وغيره، وأيضا في عزوف المجتمع الدولي عن مساعدة البلاد".
المصدر: العرب اللندنية
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