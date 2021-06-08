لبنان

شروط للمستشفيات

Lebanon 24
08-06-2021 | 21:26
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بدأ عدد من المستشفيات يشترط على المضمونين في الضمان الاجتماعي وصناديق اخرى تتبع مؤسسات رسمية الدفع النقدي وتحصيل المبالغ لاحقا من المؤسسات الضامنة.
 
المصدر: النهار
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