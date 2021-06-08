لبنان

رحلات داخلية

Lebanon 24
08-06-2021 | 21:33
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بدأت مجموعات شبابية وجامعية تعمل على تنظيم رحلات داخلية في معظم المناطق اللبنانية للسياحة وتأمين فرص عمل للشباب في ظل البطالة المستشرية في صفوفهم.
 
المصدر: النهار
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