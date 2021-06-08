ماذا وراء مذكرة الضمان؟

تبين ان كتاب مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي الموجه الى رئيسة الأطباء ليلى الهبر والمتضمن طلب عدم تخطي عدد الموافقات على طلبات الاستشفاء التي ستعطى في عام 2021 الـ 200 ألف موافقة، جاء على خلفية مطالبة المستشفيات الخاصة بتحجيم سقف خسائرها.