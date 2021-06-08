لبنان

سعر الاكراميات الى ارتفاع

Lebanon 24
08-06-2021 | 21:51
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ارتفعت تسعيرة الاكراميات في الدوائر المالية والعقارية بسبب تدهور الليرة في ظل غياب اي رقابة من وزارة المالية والتفتيش المركزي والأجهزة الامنية.
المصدر: نداء الوطن
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