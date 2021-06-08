لبنان

"البواخر الايرانية جاهزة للابحار الى لبنان"

Lebanon 24
08-06-2021 | 23:15
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نقلت صحيفة "البناء" عن "مصادر نيابية في فريق المقاومة ومطلعة على ملف الكهرباء أن إيران مستعدة لتزويد لبنان بكل ما يحتاجه على عدة صعد لا سيما بقطاع الكهرباء والمحروقات والأدوية. والمفاوضات انتهت في هذا الملف والتنفيذ ينتظر القرار الأخير لتبدأ البواخر الإيرانية بالإبحار الى لبنان. وشددت المصادر على أن حزب الله سينتظر المعنيين وقتاً ليس طويلاً لحل ازمة المحروقات. وفي حال لم تحل فسيمضي بالحصول على الدعم الإيراني بالمحروقات من دون أية خشية أو اعتبار لردة الفعل الأميركية".
 
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