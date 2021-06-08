لبنان

نبيل نقولا: "حزب الله" يُغطّي الفساد بكل فروعه

Lebanon 24
08-06-2021 | 23:22
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كتبت "نداء الوطن": في دلالة واضحة على مدى حجم الاستياء "العوني" من الحال التي بلغتها البلاد والعباد، وفي سابقة في تاريخ العلاقة بين النائب السابق الدكتور نبيل نقولا بـ"صديقه" كما وصفه "الجنرال" ميشال عون، انتفض نقولا على الواقع، رافضاً تحميل "صديقه" وزر مسؤولية ما يجري، داعياً اياه في رسالة وجهها اليه الى فضح القريبين والبعيدين.
ولدى محاولة "نداء الوطن" الاستفسار من نقولا عمّن يقصد بعبارة القريبين والبعيدين أجاب: "حزب الله الذي حمل الرئيس عون الى المحافل الدولية والعربية لواء الدفاع عنه وعن المقاومة، فيما امينه العام السيد حسن نصرالله لا يزال متعلقاً برئيس مجلس النواب نبيه بري ويعتبر ان الرئيس سعد الحريري هو المخلص، و"حزب الله" الذي يغطي الفساد بكل فروعه، بدءاً من تهريب المحروقات عبر المعابر، الى تغطية الفساد المستشري في غالبية الوزارات، وتغطية المسؤولين عن مالية الدولة اللبنانية منذ سنة 1990 حتى اليوم، والتي استلمها بري والحريري، ويتهمون الرئيس عون اليوم بانه سبب انهيار الدولة، واقصد ايضا سعد الحريري الذي يعرف الجميع ماذا فعل الجنرال عندما اختطف، وسمير جعجع الذي زاره العماد عون عند مجيئه الى لبنان في السجن طالباً منه طي صفحة الماضي وتركها للمؤرخين".
ووصف نقولا علاقته الحالية برئيس الجمهورية بأنها علاقة اخ مع اخيه وصديق مع صديقه والاب مع ابنه والمعلم مع تلميذه.

المصدر: نداء الوطن
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