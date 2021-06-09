لبنان

السيارات تجمّعت امام محطات الوقود في طرابلس (صور)

Lebanon 24
09-06-2021 | 01:26
A-
A+
Doc-P-831405-637588244368590725.jpeg
Doc-P-831405-637588244368590725.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجمّعت السيارات امام محطات الوقود في طرابلس منذ الصباح الباكر بعد الحديث عن اتجاه المحطات الى الاقفال او رفع الدعم، مع العلم ان جدول المحروقات قد صدر صباح اليوم وشهد ارتفاعا بأسعار الوقود، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
 
 
 
 
 
 
 
وعليه، أصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 41800 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 43000 ليرة.
المازوت: 30000 ليرة.
الغاز: 25200 ليرة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:09 | 2021-06-09
04:53 | 2021-06-09
04:45 | 2021-06-09
04:30 | 2021-06-09
04:03 | 2021-06-09
03:45 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website