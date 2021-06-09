السيارات تجمّعت امام محطات الوقود في طرابلس (صور)

تجمّعت السيارات امام محطات الوقود في طرابلس منذ الصباح الباكر بعد الحديث عن اتجاه المحطات الى الاقفال او رفع الدعم، مع العلم ان جدول المحروقات قد صدر صباح اليوم وشهد ارتفاعا بأسعار الوقود، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعليه، أصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 41800 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 43000 ليرة.

المازوت: 30000 ليرة.

الغاز: 25200 ليرة.