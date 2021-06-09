لبنان

عاملتا منزل تعتديان على صاحبته.. ضربٌ وتكبيل ورشّ بالبهار الحار!

Lebanon 24
09-06-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-831418-637588269136170097.jpg
Doc-P-831418-637588269136170097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
المحرر القضائي
 
قرابة الساعة التاسعة والنصف من صباح الثامن من تشرين الأول، عمدت المتهمتان مولو.ك (أثيوبية الجنسية) ووسونّا.س (غامبية الجنسية) اللتان تعملان في منزل المدعية عزيزة.ق، الكائن في محلة راس بيروت، شارع بليس، الى ضرب الأخيرة وتكبيلها ورشّها بمادة البهار الحار وسرقة هاتفها الخليوي ومفتاح المنزل وفرّتا هاربتين.
 
وتبيّن أن المدعية نالت تقريراً طبياً من الطبيب الشرعي سامي القواس بتعطيلها عن العمل مدة أربعة أيام عن العمل نتيجة تعرّضها لعمل عنفي، كما تبيّن أن التحقيقات لم تتوصل الى معرفة مكان تواجد المتهمتين.
 
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي، وبالإستناد الى أقوال المدعية وتقرير الطبيب المبرَز مع الملف، وقرينة تواري المتهمتين المذكورتين اللتين أقدمتا بالإشتراك، على سلب المدعية بواسطة العنف، الفعل الذي يؤلف بحق كل منهما الجناية المنصوص عليها في المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات، ويقتضي بالتالي تجريمهما بمقتضاها، فحكمت بالإجماع بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحق المتهمتين مدة عشر سنوات، وتجريدهما من حقوقهما المدنية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض عليهما ونشر الحكم الذي ألزمهما أيضاً بأن تدفعا للمدعية مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية كبدل عطل وضرر.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:09 | 2021-06-09
04:53 | 2021-06-09
04:45 | 2021-06-09
04:30 | 2021-06-09
04:03 | 2021-06-09
03:45 | 2021-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website