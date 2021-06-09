عاملتا منزل تعتديان على صاحبته.. ضربٌ وتكبيل ورشّ بالبهار الحار!



المحرر القضائي

قرابة الساعة التاسعة والنصف من صباح الثامن من تشرين الأول، عمدت المتهمتان مولو.ك (أثيوبية الجنسية) ووسونّا.س (غامبية الجنسية) اللتان تعملان في منزل المدعية عزيزة.ق، الكائن في محلة راس بيروت، شارع بليس، الى ضرب الأخيرة وتكبيلها ورشّها بمادة البهار الحار وسرقة هاتفها الخليوي ومفتاح المنزل وفرّتا هاربتين.

وتبيّن أن المدعية نالت تقريراً طبياً من الطبيب الشرعي سامي القواس بتعطيلها عن العمل مدة أربعة أيام عن العمل نتيجة تعرّضها لعمل عنفي، كما تبيّن أن التحقيقات لم تتوصل الى معرفة مكان تواجد المتهمتين.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي، وبالإستناد الى أقوال المدعية وتقرير الطبيب المبرَز مع الملف، وقرينة تواري المتهمتين المذكورتين اللتين أقدمتا بالإشتراك، على سلب المدعية بواسطة العنف، الفعل الذي يؤلف بحق كل منهما الجناية المنصوص عليها في المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات، ويقتضي بالتالي تجريمهما بمقتضاها، فحكمت بالإجماع بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحق المتهمتين مدة عشر سنوات، وتجريدهما من حقوقهما المدنية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض عليهما ونشر الحكم الذي ألزمهما أيضاً بأن تدفعا للمدعية مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية كبدل عطل وضرر.