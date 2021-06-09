عونيون منزعجون: "قاعدين يتفرّجوا"

سجل انزعاج في بعض اوساط التيار الوطني الحر بعد خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مساء امس، اذ افادت مصادر مطلعة بأن قيادياً في التيار تحدّث عبر الهاتف بعد ختام الخطاب بحدّة ظاهرة قائلا: "طالما قادرين يواجهوا الكل ويجيبوا بنزين بالقوة، يتفضلوا يدعمونا بمكافحة الفساد بدل ما قاعدين يتفرّجوا".

ووفق مصادر "فان تململا يسجل في أوساط مناصري "التيار" جراء تعمق الأزمات المعيشية في وقتٍ ما زالت المناكفات على الملف الحكومي قائمة.

ومؤخراً، بات العديد من المناصرين يتحدثون عن فشل النائب جبران باسيل في حمايتهم من الأزمات المتلاحقة، خصوصاً أنه يفرض الشروط لتشكيل الحكومة في وقتٍ يقبع جمهوره أمام محطات البنزين لساعات ويعانون من تدهور قيمة رواتبهم.

وفعلياً، أصبح العديد من المناصرين يحملون باسيل بشكل مباشر التورط في إطالة أمد الأزمة وعدم التسهيل لتشكيل الحكومة، ويقول أحد الأشخاص: "بالزايد أو بالناقص وزير، المهم بدنا حكومة لأن حالتنا صارت بالأرض.. يخلصونا بقا".