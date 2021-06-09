لماذا تجاهل نصرالله هذا الموضوع؟

توقفت المصادر المتابعة عند عدم تعليق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه بالأمس، على كلام النائب جبران باسيل بشأن سلاح "حزب الله"، إذ اعتبر أن وجوده "ليس طبيعياً في ظل سلاح الجيش، وهذا الوضع استثنائي ولا يجب أن يستمر".

ورأت المصادر أنه "لو كان كلام باسيل قد شكل إزعاجاً للحزب، لكان نصرالله وجّه رسالة صريحة إلى باسيل وغيره في هذا الصدد.