لبنان

نحاس: الأمور وصلت الى انحدار يتطلب معالجات في العمق

Lebanon 24
09-06-2021 | 02:25
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حذر عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، من أن "الأمور وصلت الى انحدار كبير جدا يتطلب معالجات في العمق"، معتبرا ان "ما يجري اليوم هو أننا نصرف آخر قرش من أموال المودعين لدى المصرف المركزي، فيما المطلوب وضع خطة واستراتيجية واضحة تقوم على اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي وغيره".

وأوضح أن "قانون الكابيتال كونترول يسهل تطبيق التعميم الأخير لمصرف لبنان وصرف الأموال المتبقية وتوزيعها على الناس"، معتبرا أن "هذا الإجراء لا يحل المشكلة، ولا يساعد على تثبيت سعر صرف الدولارـ لأن ذلك يحتاج إلى تمويل الحركة الاقتصادية من المصرف في الدرجة الأولى".

وتوقع أن "يمر قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب من دون عوائق".
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