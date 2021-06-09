فهمي بذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي: رغم اشتداد الأزمات ستبقون خط الدفاع الأول عن وطنكم

في ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي الستّين بعد المئة، توجه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي برسالة الى العسكريين، فقال: "ويبقى الأمن أمانة… حافظوا عليها، وثقوا انه رغم اشتداد الأزمات ستبقون خط الدفاع الأول عن وطنكم والأمن والأمان لمجتمعكم.كل عام وقوى الامن الداخلي قيادة ورتباء وافرادا بخير".