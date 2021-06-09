لبنان

بعثة من أوروبا في بلدة عكّارية للتنقيب عن معالم أثرية

Lebanon 24
09-06-2021 | 03:19
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أعلنت بلدية منجز - عكّار في بيان، أن "بعثة علمية أثرية مكونة من 3 علماء آثار من جامعة جنيف السويسرية وجامعة وارسو البولندية، ستقوم بالتنقيب والكشف عن معالم أثرية تعود إلى العصر البرونزي، بدءاً من يوم السبت وتستمر 15 يوماً، غير تلك التي قام بها وكشف عنها الأب تالون اليسوعي في ستينات القرن الماضي".


إشارة إلى أن عملية التنقيب ستكون بدعم من المديرية العامة للآثار وبإشرافها، ضمن الخطة العلمية والاستراتيجية لتطوير السياحة الريفية المستدامة في البلدة، بالشراكة مع جامعة جنيف، وبتمويل من مؤسسة "غاندر" السويسرية وجامعة جنيف.
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