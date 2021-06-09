جريمة تقشعرّ بها الأبدان في زحلة.. قتلها وهي حامل منه بعد رفضها الإجهاض

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 4/6/2021 عثر على جثة امراة مجهولة الهوية داخل بستان في محلة المدينة الصناعية - زحلة، وقد تبيّن بعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي أنّها قتلت خنقاً بعد تعرضها لضربة قوية على رأسها وصدرها، كما اتّضح أنها حامل بالشهر الخامس.على الفور، باشرت شعبة المعلومات الكشف على مسرح الجريمة، وجمع المعلومات لكشف الملابسات، حيث تبين أنّ الضحيّة تدعى: ع.م. (مواليد عام 1980، سورية الجنسية).من خلال المتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية المشتبه به في تنفيذ جريمة القتل وهو المدعو:ب.ح. (مواليد عام 1980، سوري الجنسيّة).